В Харькове застрелили супругов и ранили ребенка

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Воскресенье, 24 июня 2018, 15:39

В Харькове злоумышленник застрелил мужа и жену, а также ранил их 13-летнего ребенка.

Как сообщает полиция Харьковщины, подозреваемого задержали в течение нескольких часов по ориентировке на выезде из областного центра.

 
Фото полиции

Тела застреленных 40-летних супругов, а также их раненого 13-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка.

 

При опросе свидетелей было установлено, что у подъезда дома стоял подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении. Указанную машину задержали возле станции метро Киевская. В ней обнаружено огнестрельное оружие.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления.

 

Следователи квалифицировали ее по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

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Темы: Харьков полиция
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