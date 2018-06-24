В Харькове застрелили супругов и ранили ребенка

В Харькове злоумышленник застрелил мужа и жену, а также ранил их 13-летнего ребенка.

Как сообщает полиция Харьковщины, подозреваемого задержали в течение нескольких часов по ориентировке на выезде из областного центра.

Фото полиции

Тела застреленных 40-летних супругов, а также их раненого 13-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка.

При опросе свидетелей было установлено, что у подъезда дома стоял подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении. Указанную машину задержали возле станции метро Киевская. В ней обнаружено огнестрельное оружие.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления.

Следователи квалифицировали ее по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.