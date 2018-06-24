В Харькове застрелили супругов и ранили ребенка
В Харькове злоумышленник застрелил мужа и жену, а также ранил их 13-летнего ребенка.
Как сообщает полиция Харьковщины, подозреваемого задержали в течение нескольких часов по ориентировке на выезде из областного центра.
Тела застреленных 40-летних супругов, а также их раненого 13-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка.
При опросе свидетелей было установлено, что у подъезда дома стоял подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении. Указанную машину задержали возле станции метро Киевская. В ней обнаружено огнестрельное оружие.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления.
Следователи квалифицировали ее по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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