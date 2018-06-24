США не перешкоджатимуть наступу підтримуваних РФ військ на півдні Сирії - ЗМІ

Сполучені Штати заявили сирійським повстанським угрупованням, що вони не повинні очікувати військової підтримки для опору підтримуваному Росією уряду, війська якого наступають на півдні Сирії.

Про це пише Reuters.

У листі, спрямованому Вашингтоном головам угруповань сирійських повстанців, йдеться про те, що уряд США хотів би дати зрозуміти, що "ви не повинні засновувати свої рішення на припущенні або очікуванні військового втручання США".

Сполучені Штати раніше попереджали президента Сирії Башара Асада і його російських союзників про те, що порушення зони "деескалації", узгодженої Сполученими Штатами і Росією в минулому році, буде мати "серйозні наслідки", і обіцяли "вжити рішучих і належних заходів".

У посланні США також йдеться, що повстанцям необхідно вирішувати, як протистояти військовій кампанії сирійської армії, ґрунтуючись на тому, що було б краще для себе і свого народу.

"Ми в уряді Сполучених Штатів розуміємо, в яких складних умовах ви перебуваєте, і як і раніше радимо росіянам і сирійському режиму не робити військових заходів, які порушують зону", - йдеться в повідомленні.

24 червня стало відомо, що російські військові літаки вперше за рік після домовленості про припинення вогню завдали ударів по повстанцях у південних районах Сирії.

Цей наступ проурядових військ може призвести до подальшої ескалації війни в Сирії, яка триває вже 7 років. Раніше сили президента Башара Асада відвоювали частину області у повстанців за допомогою російської авіації і підтримуваних Іраном бойовиків. Асад неодноразово обіцяв повернути "кожен дюйм" прикордонних з Йорданією та Ізраїлем частин Сирії, зокрема окупованих Ізраїлем Голанських висот.

Європейська правда