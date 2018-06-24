США не будут препятствовать наступлению поддерживаемых РФ войск на юге Сирии - СМИ

Соединенные Штаты заявили сирийским повстанческим группировкам, что они не должны ожидать военной поддержки для сопротивления поддерживаемому Россией правительству, войска которого наступают на юге Сирии.

Об этом пишет Reuters.

В письме, направленном Вашингтоном главам группировок сирийских повстанцев, говорится о том, что правительство США хотело бы дать понять, что "вы не должны основывать свои решения на предположении или ожидании военного вмешательства США".

Соединенные Штаты ранее предупреждали президента Сирии Башара Асада и его российских союзников о том, что нарушение зоны "деэскалации", согласованной Соединенными Штатами и Россией в прошлом году, будет иметь "серьезные последствия", и обещали "принять решительные и надлежащие меры".

В послании также говорится, что повстанцам необходимо решать, как противостоять военной кампании сирийской армии, основываясь на том, что было бы лучше для себя и своего народа.

"Мы в правительстве Соединенных Штатов понимаем, в каких сложных условиях вы находитесь, и как и раньше советуем россиянам и сирийскому режиму не предпринимать военных мер, которые нарушают зону", - говорится в сообщении.

24 июня стало известно, что российские военные самолеты впервые за год после договоренности о прекращении огня нанесли удары по повстанцам в южных районах Сирии.

Это наступление проправительственных войск может привести к дальнейшей эскалации войны в Сирии, которая длится уже 7 лет. Ранее силы президента Башара Асада отвоевали часть области у повстанцев с помощью российской авиации и поддерживаемых Ираном боевиков. Асад неоднократно обещал вернуть "каждый дюйм" пограничных с Иорданией и Израилем частей Сирии, в частности оккупированных Израилем Голанских высот.

Европейская правда