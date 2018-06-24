У Кремлі інтригують з датою та місцем зустрічі Путіна і Трампа

513 переглядів
Неділя, 24 червня 2018, 16:58

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі "поки не готові надати інформацію" про дату зустрічі лідерів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа.

Як повідомляє ТАСС, так Пєсков прокоментував публікацію австрійського видання Kronen Zeitung, яке повідомило, що влада Австрії готується до проведення зустрічі Путіна і Трампа 15 липня у Відні.

За даними австрійського видання, до Відня вже прибувають групи російських та американських служб безпеки, які почали аналіз обстановки для організації переговорів двох лідерів, а кілька днів тому вже прибули російські та американські дипломати, які братимуть участь у підготовці зустрічі.

Пєсков додав, що Кремль повідомить про місце і дату зустрічі президентів РФ і США "за мірою готовності", наразі ніякої інформації з цього приводу немає.

Раніше Пєсков заявив, що Путін і Трамп під час телефонної розмови обговорювали, що Відень може стати одним з міст проведення їх зустрічі.

16 червня канцлер Австрії Себастьян Курц підтвердив в інтерв'ю австрійському телеканалу OE-24.TV, що Відень запропонувала провести у себе саміт РФ і США.

У свою чергу держсекретар США Майк Помпео заявив, що Дональд Трамп може зустрітися з Путіним "у недалекому майбутньому". Це, за його словами, може статися після поїздки в Москву радника з нацбезпеки США Джона Болтона, який має на меті обговорити можливість зустрічі між лідерами.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Путін Трамп США Росія
powered by lun.ua
По темі
Трамп може зустрітися з Путіним "у недалекому майбутньому" - Помпео 24 червня 2018, 02:40
Рейтинг Путіна впав до рівня 2013 року після оголошення про пенсійну реформу 22 червня 2018, 20:54
Сенцов відмовився просити Путіна про помилування – адвокат 22 червня 2018, 19:01
Усі новини
Головні новини
У Раді Європи засудили напад на ромів у Львові: "Ми нажахані"
Кримський "суд" розгляне умовно-дострокове звільнення Балуха
Генсек Ради Європи офіційно проситиме Путіна звільнити Сенцова
Нападникам на табір ромів у Львові світить до 15 років або довічне – Князєв
Усі новини
інтерв'ю

Костянтин Томільченко про технологію, яка підкорила America's Got Talent

акція

Дайте два: акції та знижки тижня