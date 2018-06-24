Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі інтригують з датою та місцем зустрічі Путіна і Трампа

Неділя, 24 червня 2018, 16:58

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі "поки не готові надати інформацію" про дату зустрічі лідерів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа.

Як повідомляє ТАСС, так Пєсков прокоментував публікацію австрійського видання Kronen Zeitung, яке повідомило, що влада Австрії готується до проведення зустрічі Путіна і Трампа 15 липня у Відні.

За даними австрійського видання, до Відня вже прибувають групи російських та американських служб безпеки, які почали аналіз обстановки для організації переговорів двох лідерів, а кілька днів тому вже прибули російські та американські дипломати, які братимуть участь у підготовці зустрічі.

Пєсков додав, що Кремль повідомить про місце і дату зустрічі президентів РФ і США "за мірою готовності", наразі ніякої інформації з цього приводу немає.

Раніше Пєсков заявив, що Путін і Трамп під час телефонної розмови обговорювали, що Відень може стати одним з міст проведення їх зустрічі.

16 червня канцлер Австрії Себастьян Курц підтвердив в інтерв'ю австрійському телеканалу OE-24.TV, що Відень запропонувала провести у себе саміт РФ і США.

У свою чергу держсекретар США Майк Помпео заявив, що Дональд Трамп може зустрітися з Путіним "у недалекому майбутньому". Це, за його словами, може статися після поїздки в Москву радника з нацбезпеки США Джона Болтона, який має на меті обговорити можливість зустрічі між лідерами.

Теми: ПутінТрампСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Путін
Економічні новини 19 липня: РФ атакувала ракетами українські порти, "умови" Путіна по "зерновій угоді"
Путін розповів про "умови" повернення РФ до "зернової угоди"
Путін вирішив не їхати на саміт у ПАР, де йому загрожує арешт
Останні новини
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Усі новини...
Реклама: