В Кремле интригуют с датой и местом встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "пока не готовы предоставить информацию" о дате встречи лидеров РФ и США.

Как сообщает ТАСС, так Песков прокомментировал публикацию австрийского издания Kronen Zeitung, которое сообщило, что Австрия готовится к проведению встречи Путина и Трампа 15 июля в Вене.

По данным австрийского издания, в Вену уже прибывают группы российских и американских служб безопасности, которые начали анализ обстановки для организации переговоров двух лидеров, а несколько дней назад уже прибыли российские и американские дипломаты, которые будут участвовать в подготовке встречи.

Песков добавил, что Кремль сообщит о месте и дате встречи президентов РФ и США "по мере готовности", пока никакой информации на этот счет нет.

Ранее Песков заявил, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи.

16 июня канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил в интервью австрийскому телеканалу OE-24.TV, что Вена предложила провести у себя саммит РФ и США.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп может встретиться с Путиным "в недалеком будущем". Это, по его словам, может произойти после поездки в Москву советника по национальной безопасности США Джона Болтона, который имеет целью обсудить возможность встречи между лидерами.