Статус учасника бойових дій отримали понад 230 тис. військових

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Неділя, 24 червня 2018, 18:28

Статус учасника бойових дій вже отримали понад 230 тис. військовослужбовців і працівників Збройних Сил України.

Про це заявив спікер Міноборони України Олександр Мотузяник, пише Укрінформ.

"На сьогоднішній день статус учасника бойових дій отримали 234 тисячі військовослужбовців і працівників ЗСУ - учасників АТО", - повідомив він.

Також, за інформацією Департаменту кадрової політики МОУ, з початку проведення бойових дій на Донбасі держнагородами України нагороджено 80 тисяч 217 військовослужбовців, заохочувальними відзнаками МОУ - 54 тисячі 555 військовослужбовців і працівників ВСУ- учасників бойових дій.

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Теми: армія Міноборони війна
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