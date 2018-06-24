Статус участника боевых действий получили более 230 тыс. военных
Воскресенье, 24 июня 2018, 18:28
Статус участника боевых действий уже получили более 230 тыс. военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины.
Об этом заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, пишет Укринформ.
"На сегодняшний день статус участника боевых действий получили 234 тысячи военнослужащих и работников ВСУ - участников АТО", - сообщил он.
Также, по информации Департамента кадровой политики МОУ, с начала проведения боевых действий на Донбассе госнаградами Украины награждены 80 тысяч 217 военнослужащих, поощрительными отличиями МОУ - 54 тысячи 555 военнослужащих и работников ВСУ- участников боевых действий.