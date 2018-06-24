Статус участника боевых действий получили более 230 тыс. военных

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Воскресенье, 24 июня 2018, 18:28

Статус участника боевых действий уже получили более 230 тыс. военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины.

Об этом заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, пишет Укринформ.

"На сегодняшний день статус участника боевых действий получили 234 тысячи военнослужащих и работников ВСУ -  участников АТО", - сообщил он.

Также, по информации Департамента кадровой политики МОУ, с начала проведения боевых действий на Донбассе госнаградами Украины награждены 80 тысяч 217 военнослужащих, поощрительными отличиями МОУ - 54 тысячи 555 военнослужащих и работников ВСУ- участников боевых действий.

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Темы: армия Минобороны война
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