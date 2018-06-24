Уряд США повернув 522 дітей мігрантів їхнім батькам.

Як повідомили у міністерстві нацбезпеки США, раніше ці діти були відокремлені від своїх батьків внаслідок політики "нульової толерантності" щодо мігрантів, пише DW.

У міністерстві нацбезпеки також повідомили, що упродовж наступних 24 годин зі своїми родинами будуть возз'єднані ще 16 дітей, пише Reuters.

Однак, за повідомленням ЗМІ, "невелика кількість дітей" залишиться розділеною зі своїми батьками, оскільки їхні випадки не пов'язані з політикою "нульової толерантності". Йдеться зокрема про випадки, коли родинні зв'язки дітей та батьків не можуть бути підтверджені, якщо батьки є злочинцями або становлять загрозу для дітей.