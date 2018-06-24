Правительство США вернуло 522 детей мигрантов их родителям

Правительство США вернул 522 детей мигрантов их родителям.

Как сообщили в министерстве нацбезопасности США, ранее эти дети были отделены от своих родителей в результате политики "нулевой толерантности" в отношении мигрантов, пишет DW.

В министерстве нацбезопасности также сообщили, что в течение следующих 24 часов со своими семьями будут воссоединены еще 16 детей, пишет Reuters.

Однако, по сообщению СМИ, "небольшое количество детей" останется разделенным со своими родителями, так как их случаи не связаны с политикой "нулевой толерантности". Речь идет в частности о случаях, когда родственные связи детей и родителей не могут быть подтверждены, если родители являются преступниками или представляют угрозу для детей.