Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правительство США вернуло 522 детей мигрантов их родителям

Воскресенье, 24 июня 2018, 18:46

Правительство США вернул 522 детей мигрантов их родителям.

Как сообщили в министерстве нацбезопасности США, ранее эти дети были отделены от своих родителей в результате политики "нулевой толерантности" в отношении мигрантов, пишет DW.

В министерстве нацбезопасности также сообщили, что в течение следующих 24 часов со своими семьями будут воссоединены еще 16 детей, пишет Reuters.

Однако, по сообщению СМИ, "небольшое количество детей" останется разделенным со своими родителями, так как их случаи не связаны с политикой "нулевой толерантности". Речь идет в частности о случаях, когда родственные связи детей и родителей не могут быть подтверждены, если родители являются преступниками или представляют угрозу для детей.

Темы: СШАмиграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
США
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Последние новости
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: