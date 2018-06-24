Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори у Туреччині: Ердоган поки лідирує

Неділя, 24 червня 2018, 19:27
Вибори у Туреччині: Ердоган поки лідирує

За попередніми даними підрахунку голосів, на виборах президента Туреччини діючий глава держави Реджеп Тайіп Ердоган набирає 59%, випереджаючи найближчого суперника Мухаррема Індже з Республіканської народної партії.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані місцевих державних ЗМІ.

Індже, згідно з повідомленням, набрав 27% голосів.

У разі, якщо після остаточного підрахунку Ердоган набере понад 50% голосів, він буде оголошений переможцем у першому турі виборів.

Крім президентських у Туреччині проходять і парламентські вибори, на яких також наразі лідирує партія Ердогана "АК" (Союз народу) з понад 61% голосів. Оппозіціоннери з "Союзу Нації" набирають трохи більше 28%, повідомляє "Анадолу".

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччинавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Туреччина
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Столтенберг про антитурецькі акції у Швеції: Це вигідно лиш тим, хто хоче розколу у НАТО
Генсек НАТО збирає Ердогана і прем’єра Швеції на зустріч у понеділок і бачить шанс на рішення
Останні новини
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Усі новини...
Реклама: