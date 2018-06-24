Вибори у Туреччині: Ердоган поки лідирує

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Неділя, 24 червня 2018, 19:27

За попередніми даними підрахунку голосів, на виборах президента Туреччини діючий глава держави Реджеп Тайіп Ердоган набирає 59%, випереджаючи найближчого суперника Мухаррема Індже з Республіканської народної партії.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані місцевих державних ЗМІ.

Індже, згідно з повідомленням, набрав 27% голосів.

У разі, якщо після остаточного підрахунку Ердоган набере понад 50% голосів, він буде оголошений переможцем у першому турі виборів.

Крім президентських у Туреччині проходять і парламентські вибори, на яких також наразі лідирує партія Ердогана "АК" (Союз народу) з понад 61% голосів. Оппозіціоннери з "Союзу Нації" набирають трохи більше 28%, повідомляє "Анадолу".

 

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Теми: Туреччина вибори
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