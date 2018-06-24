Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы в Турции: Эрдоган пока лидирует

Воскресенье, 24 июня 2018, 19:27
Выборы в Турции: Эрдоган пока лидирует

По предварительным данным подсчета голосов на выборах президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 59%, опережая ближайшего соперника Мухаррема Индже из Республиканской народной партии.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные местных государственных СМИ. 

Индже, согласно сообщению, набрал 27% голосов.

В случае, если после окончательного подсчета Эрдоган наберет более 50% голосов, он будет объявлен победителем в первом туре выборов. 

Кроме президентских в Турции проходят и парламентские выборы, на которых также пока лидирует партия Эрдогана "АК" (Союз народа) с более 61% голосов. Оппозиционнеры из "Союза Нации" набирают чуть более 28%, сообщает "Анадолу".

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турциявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Турция
Столтенберг об антитурецких акциях в Швеции: Это выгодно лишь тем, кто хочет раскола в НАТО
Генсек НАТО собирает Эрдогана и премьера Швеции на встречу в понедельник и видит шанс на решение
Зеленский перед саммитом НАТО посетит Турцию – СМИ
Последние новости
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: