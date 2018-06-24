Выборы в Турции: Эрдоган пока лидирует
Воскресенье, 24 июня 2018, 19:27
По предварительным данным подсчета голосов на выборах президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 59%, опережая ближайшего соперника Мухаррема Индже из Республиканской народной партии.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные местных государственных СМИ.
Индже, согласно сообщению, набрал 27% голосов.
В случае, если после окончательного подсчета Эрдоган наберет более 50% голосов, он будет объявлен победителем в первом туре выборов.
Кроме президентских в Турции проходят и парламентские выборы, на которых также пока лидирует партия Эрдогана "АК" (Союз народа) с более 61% голосов. Оппозиционнеры из "Союза Нации" набирают чуть более 28%, сообщает "Анадолу".