В Саудовской Аравии женщинам разрешили садиться за руль
В Саудовской Аравии женщины получили право управлять автомобилем, в т.ч. грузовиками и мотоциклами.
Согласно указу короля Саудовской Аравии, который он подписал еще в 2017 году, женщина становятся полноправными участниками дорожного движения, пишет DW.
Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где управлять автомобилем имели право только мужчины. Запрет для женщин фактически действовал с 1990 года, хотя и не был прописан в местных законах.
С целью выдачи водительских удостоверений женщинам были открыты специальные автошколы, а получать водительские права женщины начали в начале июня.
Ранее женщинам разрешили посещать футбольные матчи и служить в армии.
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