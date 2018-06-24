В Саудовской Аравии женщинам разрешили садиться за руль

В Саудовской Аравии женщины получили право управлять автомобилем, в т.ч. грузовиками и мотоциклами.

Согласно указу короля Саудовской Аравии, который он подписал еще в 2017 году, женщина становятся полноправными участниками дорожного движения, пишет DW.

Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где управлять автомобилем имели право только мужчины. Запрет для женщин фактически действовал с 1990 года, хотя и не был прописан в местных законах.

С целью выдачи водительских удостоверений женщинам были открыты специальные автошколы, а получать водительские права женщины начали в начале июня.

Ранее женщинам разрешили посещать футбольные матчи и служить в армии.