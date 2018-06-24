Речник Путіна приїхав на відпочинок до анексованого Криму

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Неділя, 24 червня 2018, 21:08

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков з дружиною Тетяною Навкою проводять відпустку в анексованому Криму.

Фотографії з відпочинку в своєму Інстаграмі розмістила Навка, пише "Крим.Реалії".

Дружина Пєскова поділилася фотографіями з Ялти та Сімеїзу,  де вона позує біля пам'ятника письменнику Антону Чехову у Сімеїзі і фото разом з Пєсковим біля санаторію "Меллас".

 
 
 
 

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Теми: Крим анексія Росія
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