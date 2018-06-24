"Голос Путина" приехал на отдых в аннексированный Крым
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Воскресенье, 24 июня 2018, 21:08
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой проводят отпуск в аннексированном Крыму.
Фотографии с отдыха в своем Инстаграмме разместила Навка, пишет "Крым.Реалии".
Супруга Пескова поделилась фотографиями из Ялты и Симеиза, где она позирует возле памятника писателю Антону Чехову в Симеизе и фото вместе с Песковым возле санатория "Меллас".
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