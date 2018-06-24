"Голос Путина" приехал на отдых в аннексированный Крым

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Воскресенье, 24 июня 2018, 21:08

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой проводят отпуск в аннексированном Крыму.

Фотографии с отдыха в своем Инстаграмме разместила Навка, пишет "Крым.Реалии".

Супруга Пескова поделилась фотографиями из Ялты и Симеиза, где она позирует возле памятника писателю Антону Чехову в Симеизе и фото вместе с Песковым возле санатория "Меллас".

Совершенно фантастическое место мы обнаружили в Крыму. Санаторий «Меллас» Что-то нереальное!!!💚💚💚 #ялюблюкрым

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 23 Июн 2018 в 10:37 PDT

 
 
 
 

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Темы: Крым аннексия Росcия
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