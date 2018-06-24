"Голос Путина" приехал на отдых в аннексированный Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой проводят отпуск в аннексированном Крыму.

Фотографии с отдыха в своем Инстаграмме разместила Навка, пишет "Крым.Реалии".

Супруга Пескова поделилась фотографиями из Ялты и Симеиза, где она позирует возле памятника писателю Антону Чехову в Симеизе и фото вместе с Песковым возле санатория "Меллас".