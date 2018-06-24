Сійярто: Війна з РФ не може бути виправданням порушення прав угорців

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Неділя, 24 червня 2018, 22:11

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що війна з Росією не може і не має бути виправданням тому, що Україна "порушує права угорців". 

Про це міністр заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1", яке вийшло в ефір ввечері 24 червня.

"Ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України, але ваша війна з Росією не може і не має бути виправданням, чому ви порушуєте права угорців", - заявив Сійярто. 

За його словами, Угорщина і надалі підтримуватиме територіальну цілісність України, так як це "важливіше, ніж усі проблеми", але Угорщина не розглядає це як виправдання для порушень двосторонніх багатосторонніх зобов'язань України.

"Я сподіваюся, що колись в майбутньому, це буде вирішено і тоді ми зможемо повернутись до атмосфери, яку ми мали перед вереснем минулого року (прийняття закону про освіту – ред), - додав глава МЗС Угорщини.

Також Сійярто заявив, що сприймає як образу те, що є українці, які вважають, що Угорщина схвалює окупацію частини території країни: "Це дійсно мене ображає". 

При цьому він зауважив, що не розуміє, чому українці висловлюють побоювання, що на заході країни можуть бути сепаратистські настрої на користь Угорщини: "У вас війна, але залиште угорців у спокої. Мені здається, що це дуже погано, що ви звинувачуєте угорців, або ображаєте угорців через те, що у вас війна з Росією". 

"Інтерфакс-Україна"

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Теми: Угорщина Росія Донбас війна
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