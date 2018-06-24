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Сийярто: Война с РФ не может быть оправданием нарушения прав венгров

Воскресенье, 24 июня 2018, 22:11
Сийярто: Война с РФ не может быть оправданием нарушения прав венгров

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что война с Россией не может и не должна быть оправданием тому, что Украина "нарушает права венгров".

Об этом министр заявил в интервью телеканалу "1+1", которое вышло в эфир вечером 24 июня.

"Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, но ваша война с Россией не может и не должна быть оправданием, почему вы нарушаете права венгров", - заявил Сийярто.

По его словам, Венгрия и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Украины, так как это "важнее, чем все проблемы", но Венгрия не рассматривает это как оправдание для нарушений двусторонних обязательств Украины.

"Я надеюсь, что когда-то в будущем это будет решено и тогда мы сможем вернуться в атмосферу, которая была перед сентябрем прошлого года (принятие закона об образовании - ред.), - добавил глава МИД Венгрии.

Также Сийярто заявил, что воспринимает как оскорбление то, что украинцы считают, что Венгрия одобряет оккупацию части территории страны: "Это действительно меня оскорбляет".

При этом он отметил, что не понимает, почему украинцы выражают опасения, что на западе страны могут быть сепаратистские настроения в пользу Венгрии: "У вас война, но оставьте венгров в покое. Мне кажется, что это очень плохо, что вы обвиняете венгров, или оскорбляете венгров за того, что у вас война с Россией".

"Интерфакс-Украина"

Темы: ВенгрияРосcияДонбассвойна
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