Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина: Опозиція поскаржилася ЦВК на порушення під час виборів

Неділя, 24 червня 2018, 22:26

У Туреччині представники опозиційної Народно-республіканської партії заявили про порушення під час парламентських і президентських виборів і звернулися до ЦВК з відповідними заявами.

Як повідомляє "Радіо Свобода", представник НРП Бюлент Тескан заявив про скарги на роботу місцевих виборчих комісій на дільницях на південному сході Туреччини під час прес-конференції в Анкарі.

Тескан, зокрема, показав відеозапис зі свідченням очевидця про вкидання бюлетенів на одній з дільниць у Суручі.

За словами Тескана, на іншій дільниці в ніч на 24 червня в урни вкинули сотні бюлетенів на підтримку провладної Партії справедливості і розвитку та Партії націоналістичного руху, яка вступила з нею в альянс.

Станом на 22:00 після підрахунку близько 95% бюлетенів, на виборах президента Туреччини лідирує Ердоган з 52,83% голосів, опозиційний кандидат Індже набирає 30,68%.

 

Разом з тим, як повідомляє Анадолу, у Стамбулі після оприлюднення перших результатів голосування на виборах президента і парламенту вже святкують перемогу Реджепа Тайіпа Ердогана та очолюваної ним Партії справедливості і розвитку.

Люди з прапорами Туреччини та символікою партії АК зібралися в районі Тараб'я, де розташована резиденція Ердогана "Хубер", скандуючи гасла на підтримку чинного президента. Прихильники правлячої партії зібралися також в районі Кисикли, де розташований будинок Ердогана.

 
 
фото - агенція "анадолу" 

Теми: Туреччинавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Туреччина
Путін домовився з Ердоганом про візит до Туреччини, також обговорили "зернову угоду"
На околицях Стамбула закрили пляж через 28 нерозірваних снарядів
В Україні створять центр із ремонту турецьких безпілотників Bayraktar
Останні новини
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Усі новини...
Реклама: