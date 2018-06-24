Туреччина: Опозиція поскаржилася ЦВК на порушення під час виборів

У Туреччині представники опозиційної Народно-республіканської партії заявили про порушення під час парламентських і президентських виборів і звернулися до ЦВК з відповідними заявами.

Як повідомляє "Радіо Свобода", представник НРП Бюлент Тескан заявив про скарги на роботу місцевих виборчих комісій на дільницях на південному сході Туреччини під час прес-конференції в Анкарі.

Тескан, зокрема, показав відеозапис зі свідченням очевидця про вкидання бюлетенів на одній з дільниць у Суручі.

За словами Тескана, на іншій дільниці в ніч на 24 червня в урни вкинули сотні бюлетенів на підтримку провладної Партії справедливості і розвитку та Партії націоналістичного руху, яка вступила з нею в альянс.

Станом на 22:00 після підрахунку близько 95% бюлетенів, на виборах президента Туреччини лідирує Ердоган з 52,83% голосів, опозиційний кандидат Індже набирає 30,68%.

Разом з тим, як повідомляє Анадолу, у Стамбулі після оприлюднення перших результатів голосування на виборах президента і парламенту вже святкують перемогу Реджепа Тайіпа Ердогана та очолюваної ним Партії справедливості і розвитку.

Люди з прапорами Туреччини та символікою партії АК зібралися в районі Тараб'я, де розташована резиденція Ердогана "Хубер", скандуючи гасла на підтримку чинного президента. Прихильники правлячої партії зібралися також в районі Кисикли, де розташований будинок Ердогана.