Турция: Оппозиция пожаловалась ЦИК на нарушения в ходе выборов

В Турции представители оппозиционной Народно-республиканской партии заявили о нарушениях в ходе парламентских и президентских выборов и обратились в ЦИК с соответствующими заявлениями.

Как сообщает "Радио Свобода", представитель НРП Бюлент Тескан заявил о жалобах на работу местных избирательных комиссий на участках на юго-востоке Турции в ходе пресс-конференции в Анкаре.

Тескан, в частности, показал видеозапись со свидетельством очевидца о вбросах бюллетеней на одном из участков в Суруче.

По словам Тескана, на другом участке в ночь на 24 июня в урны были вброшены сотни бюллетеней в поддержку провластной Партии справедливости и развития и вступившей с ней в альянс Партии националистического движения.

По состоянию на 22:00 после подсчета около 95% бюллетеней, на выборах президента Турции лидирует Эрдоган с 52,83% голосов, оппозиционный кандидат Индже набирает 30,68%.

Вместе с тем, как сообщает Анадолу, в Стамбуле после оглашения первых результатов голосования на выборах президента и парламента уже празднуют победу Реджепа Тайипа Эрдогана и возглавляемой им Партии справедливости и развития.

Толпы людей с флагами Турции и символикой партии АК собрались в районе Тарабья, где расположена резиденция Эрдогана "Хубер", скандируя лозунги в поддержку действующего президента. Cторонники правящей партии собрались также в районе Кысыклы, где расположен дом Эрдогана.