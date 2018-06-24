Турция: Оппозиция пожаловалась ЦИК на нарушения в ходе выборов

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Воскресенье, 24 июня 2018, 22:26

В Турции представители оппозиционной Народно-республиканской партии заявили о нарушениях в ходе парламентских и президентских выборов и обратились в ЦИК с соответствующими заявлениями.

Как сообщает "Радио Свобода", представитель НРП Бюлент Тескан заявил о жалобах на работу местных избирательных комиссий на участках на юго-востоке Турции в ходе пресс-конференции в Анкаре. 

Тескан, в частности, показал видеозапись со свидетельством очевидца о вбросах бюллетеней на одном из участков в Суруче.

По словам Тескана, на другом участке в ночь на 24 июня в урны были вброшены сотни бюллетеней в поддержку провластной Партии справедливости и развития и вступившей с ней в альянс Партии националистического движения.

По состоянию на 22:00 после подсчета около 95% бюллетеней, на выборах президента Турции лидирует Эрдоган с 52,83% голосов, оппозиционный кандидат Индже набирает 30,68%.

 

Вместе с тем, как сообщает Анадолу, в Стамбуле после оглашения первых результатов голосования на выборах президента и парламента уже празднуют победу Реджепа Тайипа Эрдогана и возглавляемой им Партии справедливости и развития.

Толпы людей с флагами Турции и символикой партии АК собрались в районе Тарабья, где расположена резиденция Эрдогана "Хубер", скандируя лозунги в поддержку действующего президента.  Cторонники правящей партии собрались также в районе Кысыклы, где расположен дом Эрдогана.

 
 
фото - "Анадолу"

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Темы: Турция виборы
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