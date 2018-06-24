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ЗМІ: Міноборони РФ "визнало" участь росіян у боях на Донбасі в 2014-му

Неділя, 24 червня 2018, 23:58
ЗМІ: Міноборони РФ визнало участь росіян у боях на Донбасі в 2014-му

Міноборони РФ визнало "своїми" російських військових, які загинули у серпні 2014 року під Луганськом.

Про це йдеться у публікації російської "Нової газети" "Вони там були".

У матеріалі НГ зазначається, що на безіменних могилах у Пскові та його околицях, які з'явилися у 2014-му і з яких "люди у камуфляжі і блакитних беретах за наказом командирів знімали з хрестів таблички з іменами і датами", через 4 роки з'явилися гранітні пам'ятники з портретами, на яких виписано знаки розрізнення. 

"На місцях колишніх піщаних горбків і безіменних хрестів - монументальні стели з чорного граніту з гравіюванням: імена, дати, портрети в повний зріст, вірші, символіка десанту", - пише НГ.

Видання нагадує, що безіменні могили двох десантників, які загинули у 2014-му, виявили на "Крестовському" кладовищі у межах Пскова, ще трьох - у селі Вибути.

Серед загиблих - Олександр Осипов і Сергій Волков, Леонід Кічаткін.

"Дата смерті Осипова - та ж, що у Кічаткіна: 20 серпня 2014 року. Йому було 20 років. На портреті він у формі десантника і на тлі неба з парашутами ... Сергій Волков служив у спецназі ГРУ, він загинув у липні 2014 -го у 28 років. Схожий пам'ятник встановлено на могилі Василя Герасимчука на "Крестовському" цвинтарі ... - десантник у погонах сержанта і з медалями. Герасимчуку було 27 років. Він загинув у серпні 2014-го", - пише видання.

За даними псковської Військово-меморіальної компанії, пам'ятник, який стоїть на могилі Кічаткіна, оплатило Міністерство оборони.

НГ зазначає, що компенсація на похорон сім'ям колишніх військових не має перевищувати 32 тис. рублів, а вартість стели з гравіруванням, за словами співробітників похоронної контори, становить близько 100 тисяч.

"Але сама по собі участь Міноборони може непрямо підтвердити: Кічаткіна, який загинув у серпні 2014-го, відомство "своїм" визнало. На компенсацію мають право лише ветерани з 20-річним стажем служби або учасники бойових дій. Кічаткін народився у 1984 році. У яких бойових діях він міг встигнути взяти участь за наказом Батьківщини до 2014 року - можна лише гадати", - пише "Новая газета".

 
 
 
 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРосіяМіноборониарміявійна
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