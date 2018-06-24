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СМИ: Минобороны РФ "признало" участие россиян в боях на Донбассе в 2014-м

Воскресенье, 24 июня 2018, 23:58
СМИ: Минобороны РФ признало участие россиян в боях на Донбассе в 2014-м

Минобороны РФ признало "своими" российских военных, погибших в августе 2014 года под Луганском. 

Об этом речь идет в публикации российской "Новой газеты" "Они там были". 

В материале НГ отмечается, что на безымянных могилах в Пскове и его окрестностях, которые появились в 2014-м и с которых "люди в камуфляже и голубых беретах по приказу командиров снимали с крестов таблички с именами и датами"спустя 4 года появились гранитные памятники с портретами, на которых выписаны знаки различия.

"На местах прежних песчаных холмиков и безымянных крестов - монументальные стелы из черного гранита с гравировкой: имена, даты, портреты в полный рост, стихи, символика десанта", - пишет НГ.

Издание напоминает, что безымянные могилы двух десантников, погибших в 2014-м,  были обнаружены на "Крестовском" кладбище в черте Пскова, еще троих - в деревне Выбуты. 

Среди погибших - Александр Осипов и Сергей Волков, Леонид Кичаткин. 

"Дата смерти Осипова - та же, что у Кичаткина: 20 августа 2014 года. Ему было 20 лет. На портрете он тоже в форме десантника и на фоне неба с парашютами ... Сергей Волков служил в спецназе ГРУ, он погиб в июле 2014-го в 28 лет. Похожий памятник установлен на могиле Василия Герасимчука на "Крестовском" кладбище ... - бравый десантник в погонах сержанта и с медалями. Герасимчуку было 27 лет. Он погиб в августе 2014-го", - пишет издание. 

По данным псковской Военно-мемориальной компании, памятник, который стоит на могиле Кичаткина, оплатило Министерство обороны.

НГ отмечает, что компенсация на похороны семьям бывших военных не должна превышать 32 тысяч рублей, а стоимость стелы с гравировками, по словам сотрудников похоронной конторы составляет около 100 тысяч.

"Но само по себе участие Минобороны косвенно может подтвердить: Кичаткина, погибшего в августе 2014-го, ведомство "своим" признало. Пособие полагается только ветеранам с 20-летним стажем службы и участникам боевых действий. Кичаткин родился в 1984 году. В каких боевых действиях он мог успеть поучаствовать по приказу Родины до 2014 года - можно лишь гадать", - пишет "Новая газета". 

 
 
 
 

 

Темы: ДонбассРосcияМинобороныармиявойна
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