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У центрі Одеси прогримів вибух: 1 постраждалий - ЗМІ

Понеділок, 25 червня 2018, 00:57
У центрі Одеси прогримів вибух: 1 постраждалий - ЗМІ

У центрі Одеси на перетині Троїцької вулиці і Олександрівського проспекту пролунав вибух. У результаті вибуху постраждав керівник охоронної фірми "Самсон" Андрій Бабенко, його госпіталізували.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Зазначається, що вибух пролунав 24 червня о 23:40.

За словами очевидців, схоже, вибухівку заклали під днище припаркованого автомобіля з ірландськими номерами

На місці події працюють поліцейські і нацгвардійці, які оточили місце вибуху.

За інформацією видання, у результаті вибуху постраждав керівник охоронної фірми "Самсон" Андрій Бабенко.

 
 
 
Усі фото - "Думская"

Очевидці розповіли, що Бабенко приїхав додому з сім'єю і охороною на чорному "Мерседесі". Машину залишили через дорогу. Коли директор "Самсона" заходив додому з дружиною та дітьми в супроводі охорони, спрацював вибуховий пристрій.

Дружина і діти Бабенка не постраждали. Попередньо, директор охоронної фірми отримав поранення ніг.

Теми: Одесавибух
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