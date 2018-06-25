У центрі Одеси прогримів вибух: 1 постраждалий - ЗМІ
У центрі Одеси на перетині Троїцької вулиці і Олександрівського проспекту пролунав вибух. У результаті вибуху постраждав керівник охоронної фірми "Самсон" Андрій Бабенко, його госпіталізували.
Про це повідомляє місцеве видання "Думская".
Зазначається, що вибух пролунав 24 червня о 23:40.
За словами очевидців, схоже, вибухівку заклали під днище припаркованого автомобіля з ірландськими номерами
На місці події працюють поліцейські і нацгвардійці, які оточили місце вибуху.
За інформацією видання, у результаті вибуху постраждав керівник охоронної фірми "Самсон" Андрій Бабенко.
Очевидці розповіли, що Бабенко приїхав додому з сім'єю і охороною на чорному "Мерседесі". Машину залишили через дорогу. Коли директор "Самсона" заходив додому з дружиною та дітьми в супроводі охорони, спрацював вибуховий пристрій.
Дружина і діти Бабенка не постраждали. Попередньо, директор охоронної фірми отримав поранення ніг.
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