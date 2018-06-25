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В центре Одессы прогремел взрыв: 1 пострадавший - СМИ

Понедельник, 25 июня 2018, 00:57
В центре Одессы прогремел взрыв: 1 пострадавший - СМИ

В центре Одессы на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта прогремел взрыв. В результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко, его госпитализировали.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Отмечается, что взрыв прогремел 24 июня в 23:40.

По словам очевидцев, похоже, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля с ирландскими номерами

На месте происшествия работают полицейские и нацгвардейци, которые оцепили место взрыва.

По информации издания, в результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко.

 
 
 
Все фото - "Думская"

Очевидцы рассказали, что Бабенко приехал домой с семьей и охраной на черном "Мерседесе". Машину оставили через дорогу. Когда директор "Самсона" заходил домой с женой и детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство.

Жена и дети Бабенко не пострадали. Предварительно, директор охранной фирмы получил ранения ног.

Темы: Одессавзрыв
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