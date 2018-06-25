В центре Одессы прогремел взрыв: 1 пострадавший - СМИ
В центре Одессы на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта прогремел взрыв. В результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко, его госпитализировали.
Об этом сообщает местное издание "Думская".
Отмечается, что взрыв прогремел 24 июня в 23:40.
По словам очевидцев, похоже, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля с ирландскими номерами
На месте происшествия работают полицейские и нацгвардейци, которые оцепили место взрыва.
По информации издания, в результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко.
Очевидцы рассказали, что Бабенко приехал домой с семьей и охраной на черном "Мерседесе". Машину оставили через дорогу. Когда директор "Самсона" заходил домой с женой и детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство.
Жена и дети Бабенко не пострадали. Предварительно, директор охранной фирмы получил ранения ног.