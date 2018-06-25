Мітинг у Кишиневі оголосили безстроковим

Учасники акції протесту у Кишиневі, які зібралися перед будівлею парламенту, заявили, що акція буде безстроковою - до визнання результатів виборів мера, на яких перемогу здобув лідер партії "Платформа "Гідність і правда" Андрій Настазе.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми залишимося тут, перед будівлею парламенту до тих пір, поки влада не визнає результати виборів мера столиці.

У представників влади залишився ще один шанс, щоб виправити свою помилку у Верховному суді", - підкреслила лідер партії "Дія і солідарність", екс-кандидат в президенти Молдови Майя Санду.

Мітингувальники одноголосно прийняли резолюцію, в якій говориться, що виборці "вимагають визнання результатів виборів і оголошення мером столиці Андрія Настазе".

До акції протесту приєдналися представники молдавської діаспори.

Як повідомлялось, у Кишиневі пройшла акція протесту проти рішення суду про скасування результатів виборів мера.

Організатори протесту - партії "Платформа Гідність і правда", "Дія і справедливість", Ліберально-демократична партія, представники громадянського суспільства.

Пізно ввечері 19 червня суд у Кишиневі визнав результати виборів мера Кишинева недійсними. Рішення приймали за зачиненими дверима. Засідання тривало більше п'яти годин.

На наступний день в центрі Кишинева, в тому числі біля офісу Демпартії, пройшов протест проти рішення суду.

Апеляцію щодо рішення суду пізніше відхилили.