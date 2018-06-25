Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мітинг у Кишиневі оголосили безстроковим

Понеділок, 25 червня 2018, 01:42

Учасники акції протесту у Кишиневі, які зібралися перед будівлею парламенту, заявили, що акція буде безстроковою - до визнання результатів виборів мера, на яких перемогу здобув лідер партії "Платформа "Гідність і правда" Андрій Настазе.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми залишимося тут, перед будівлею парламенту до тих пір, поки влада не визнає результати виборів мера столиці.

У представників влади залишився ще один шанс, щоб виправити свою помилку у Верховному суді", - підкреслила лідер партії "Дія і солідарність", екс-кандидат в президенти Молдови Майя Санду.

Мітингувальники одноголосно прийняли резолюцію, в якій говориться, що виборці "вимагають визнання результатів виборів і оголошення мером столиці Андрія Настазе".

До акції протесту приєдналися представники молдавської діаспори.

Як повідомлялось, у Кишиневі пройшла акція протесту проти рішення суду про скасування результатів виборів мера.

Організатори протесту - партії "Платформа Гідність і правда", "Дія і справедливість", Ліберально-демократична партія, представники громадянського суспільства.

Пізно ввечері 19 червня суд у Кишиневі визнав результати виборів мера Кишинева недійсними. Рішення приймали за зачиненими дверима. Засідання тривало більше п'яти годин. 

На наступний день в центрі Кишинева, в тому числі біля офісу Демпартії, пройшов протест проти рішення суду.

Апеляцію щодо рішення суду пізніше відхилили.

Теми: Молдовавибориакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Останні новини
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Усі новини...
Реклама: