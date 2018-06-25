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Митинг в Кишиневе объявили бессрочным

Понедельник, 25 июня 2018, 01:42

Участники акции протеста в Кишиневе, которые собрались у здания парламента, заявили, что акция будет бессрочной - до признания результатов выборов мэра, на которых победу одержал лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Настазе.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы останемся здесь, у здания парламента, до тех пор, пока власть не признает результаты выборов мэра столицы.

У представителей власти остался еще один шанс, чтобы исправить свою ошибку в Верховном суде", - подчеркнула лидер партии "Действие и солидарность", экс-кандидат в президенты Молдовы Майя Санду.

Митингующие единогласно приняли резолюцию, в которой говорится, что избиратели "требуют признания результатов выборов и объявления мэром столицы Андрея Настазе".

К акции протеста присоединились представители молдавской диаспоры

Как сообщалось, в Кишиневе прошла акция протеста против решения суда об отмене результатов выборов мэра.

Организаторы протеста - партии "Платформа Достоинство и правда", "Действие и справедливость", Либерально-демократическая партия, представители гражданского общества. 

Поздно вечером 19 июня суд в Кишиневе признал результаты выборов мэра Кишинева недействительными. Решение принимали за закрытыми дверями. Заседание длилось более пяти часов.

На следующий день в центре Кишинева, в том числе у офиса Демпартии, прошел протест против решения суда.

Аппеляция на решения суда позже была отклонена.

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Темы: Молдовавиборыакции
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