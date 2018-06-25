ДТП на Дніпропетровщині: 3 загиблих

У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сталася на автошляху Дніпро-Кобиляки поблизу селища Обухівське Дніпровського району (Дніпропетровська область) загинули 3 людини.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

"24 червня о 15:52 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху Дніпро-Кобиляки поблизу селища Обухівське Дніпровського району", - йдеться у повідомленні.

"По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що, ймовірно, не впоравшись з керуванням, водій автомобіля ЗАЗ Vida допустив зіткнення із залізобетонною опорою зовнішнього освітлення", - зазначили в ДСНС.

На момент аварії в автомобілі перебували 3 людини: двоє чоловіків та жінка. Від отриманих травм всі троє померли.

Поліція проводить слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.