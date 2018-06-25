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ДТП в Днепропетровской области: 3 погибших

Понедельник, 25 июня 2018, 02:24

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло произошло на автодороге Днепр-Кобеляки возлепоселка Обуховское Днепровского района (Днепропетровская область) погибли 3 человека.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС в Днепропетровской области.

"24 июня в 15:52 в службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Днепр-Кобеляки возле поселка Обуховское Днепровского района", - говорится в сообщении.

"По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что, вероятно, не справившись с управлением, водитель автомобиля ЗАЗ Vida столкнулся с железобетонной опорой внешнего освещения", - отметили в ДСНС.

На момент аварии в автомобиле находились 3 человека: двое мужчин и женщина. От полученных травм все трое погибли.

Полиция проводит следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

 
 
Фото - "информатор"

Темы: Днепропетровская областьДТП
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