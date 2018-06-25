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Угорщина вирішує, чи блокувати статус аспіранта для України на саміті НАТО

Понеділок, 25 червня 2018, 09:30

Угорщина ще вирішує, чи блокуватиме підтвердження лідерами держав-членів НАТО закріплення за Україною статусу аспіранта на саміті Альянсу в липні.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

"Ще побачимо. З цього приводу тривають переговори в Брюсселі; подивимося, до чого вони призведуть", - зауважив Сійярто.

Міністр наголосив, що на це рішення вплинуть подальші консультації щодо мовного закону з угорською меншиною.

"І крім того, ми будемо зважати на те, чим завершиться наступний раунд консультацій міністра освіти України з угорською меншиною, який запланований на початок липня", - додав дипломат.

Нагадаємо, у березні цього року на офіційному сайті альянсу в розділі, присвяченому розширенню НАТО, Україну внесли до списку  чотирьох країн-партнерів, які задекларували своє прагнення (aspirations) до членства.

До цього в альянсі відмовлялися офіційно визнати прагнення України до набуття членства в НАТО.

Разом з тим Україна розраховує, що на липневому саміті НАТО глави країн-членів альянсу підтвердять її статус аспіранта.

Альянс наполягає на подальшому проведенні реформ в оборонному секторі України та інших сферах.

Читайте повне інтерв'ю на сайті "Європейської правди": "Я не хочу повторення війни між Угорщиною та Україною": інтерв’ю Петера Сійярто".

Теми: УгорщинаУкраїнаНАТО
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