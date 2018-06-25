Венгрия решает, блокировать ли статус аспиранта для Украины на саммите НАТО

Венгрия еще решает, буде тли она блокировать подтверждение лидерами государств НАТО закрепления за Украиной статуса аспиранта на саммите Альянса в июле.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью "Европейской правде".

"Еще посмотрим. По этому поводу ведутся переговоры в Брюсселе; посмотрим, к чему они приведут", - отметил Сийярто.

Министр отметил, что на это решение повлияют дальнейшие консультации по языковому закону с венгерским меньшинством.

"И кроме того, мы будем учитывать, чем закончится следующий раунд консультаций министра образования Украины с венгерским меньшинством, который запланирован на начало июля", - добавил дипломат.

Напомним, в марте этого года на официальном сайте альянса в разделе, посвященном расширению НАТО, Украину внесли в список четырех стран-партнеров, которые задекларировали свое стремление (aspirations).

До этого в альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО.

Вместе с тем Украина рассчитывает, что на июльском саммите главы стран-членов альянса подтвердят ее статус аспиранта.

Альянс настаивает на дальнейшем проведении реформ Киевом в оборонном секторе и других сферах.

Читайте полное интервью на сайте "Европейской правды": "Я не хочу повторения войны между Венгрией и Украиной": интервью Петера Сийярто".