Спершу на заході, а потім по всій Україні дощі, але й потепління

25-26 червня на заході України прогнозують дощі й прохолодну погоду.

Але вже з вівторка почне тепліти, повідомляє Український гідрометцентр.

А в середу, 27 червня. Дощі та грози прогнозують по всій Україні, але в центрі й на сході потепліє ще на кілька градусів.

Погода 25 червня

Прогноз на 26 червня

Прогноз погоди на 27 червня

У Києві в понеділок 21-23 градуси тепла, у наступні два будніх дні – до 27 градусів.

При цьому 25-27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської і Дніпропетровської областей, а 26-27 червня також Сумської та Полтавської областей переважатиме надзвичайна пожежна небезпека (5 класу).