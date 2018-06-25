Спершу на заході, а потім по всій Україні дощі, але й потепління

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Понеділок, 25 червня 2018, 09:55

25-26 червня на заході України прогнозують дощі й прохолодну погоду.

Але вже з вівторка почне тепліти, повідомляє Український гідрометцентр.

А в середу, 27 червня. Дощі та грози прогнозують по всій Україні, але в центрі й на сході потепліє ще на кілька градусів.

Погода 25 червня
Погода 25 червня
Прогноз на 26 червня
Прогноз на 26 червня
Прогноз погоди на 27 червня
Прогноз погоди на 27 червня

У Києві в понеділок 21-23 градуси тепла, у наступні два будніх дні – до 27 градусів.

При цьому 25-27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської і Дніпропетровської областей, а 26-27 червня також Сумської та Полтавської областей переважатиме надзвичайна пожежна небезпека (5 класу).

Олена Рощенко, УП

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Теми: погода
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