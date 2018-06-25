Сначала на западе, а затем по всей Украине дожди, но и потепление

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Понедельник, 25 июня 2018, 09:55

25-26 июня на западе Украины прогнозируют дожди и прохладную погоду.

Но уже со вторника начнет теплеть, сообщает Украинский гидрометцентр.

А в среду, 27 июня, дожди и грозы прогнозируют по всей Украине, но в центре и на востоке потеплеет еще на несколько градусов.

Погода 25 июня
Погода 25 июня
Прогноз на 26 июня
Прогноз на 26 июня
Прогноз погоды на 27 июня
Прогноз погоды на 27 июня

При этом 25-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской и Днепропетровской областей, а 26-27 июня также Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность (5 класса).

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Темы: погода
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