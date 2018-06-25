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Сначала на западе, а затем по всей Украине дожди, но и потепление

Понедельник, 25 июня 2018, 09:55
Сначала на западе, а затем по всей Украине дожди, но и потепление

25-26 июня на западе Украины прогнозируют дожди и прохладную погоду.

Но уже со вторника начнет теплеть, сообщает Украинский гидрометцентр.

А в среду, 27 июня, дожди и грозы прогнозируют по всей Украине, но в центре и на востоке потеплеет еще на несколько градусов.

Погода 25 июня
Погода 25 июня
Прогноз на 26 июня
Прогноз на 26 июня
Прогноз погоды на 27 июня
Прогноз погоды на 27 июня

В Киеве в понедельник 21-23 градуса тепла, в последующие два будних дня – до 27 градусов.

При этом 25-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской и Днепропетровской областей, а 26-27 июня также Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность (5 класса).

Алена Рощенко, УП
Темы: погода
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