Приватбанк попередив клієнтів про небезпечні SMS

Приватбанк попередив своїх клієнтів, щоб були обережними з SMS-повідомленнями від його імені.

Про це йдеться у заяві на сайті банку.

"ПриватБанк не надсилає своїм клієнтам сервісних або інших повідомлень зі звичайних мобільних номерів… Також ПриватБанк не розсилає клієнтам повідомлень про блокування карток", - наголошують у фінустанові.

Там зазначають, що за останні дні служба безпеки банку зафіксувала випадки шахрайських розсилань абонентам одного з українських операторів SMS з приватних мобільних номерів про нібито блокування карток клієнтів. У тексті таких повідомлень шахраї пропонували зв’язатися за невідомими номерами з метою отримання персональних даних клієнтів.

Повідомляється, що банк разом із операторами зв’язку вже заблокували номери шахраїв і передали інформацію до кіберполіції.

"За попередніми даними, шахрайське розсилання велося зловмисниками із Запоріжжя", - розповідають фінансисти.

Вони підкреслюють, що всі комунікації банку з клієнтами, у тому числі через SMS, банк веде "виключно зі спеціального номера клієнтської підтримки 3700".