Приватбанк предупредил клиентов об опасных SMS

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Понедельник, 25 июня 2018, 11:28

Приватбанк предупредил своих клиентов, чтобы были осторожными с SMS-сообщениями от его имени.

Об этом говорится в заявлении на сайте банка.

"Приватбанк не отправляет своим клиентам сервисные или другие сообщения с обычных мобильных номеров... Также Приватбанк не рассылает клиентам сообщения о блокировании карточек", - подчеркивают в финучреждении.

Там отмечают, что за последние дни служба безопасности банка зафиксировала случаи мошеннических рассылок абонентам одного из украинских операторов SMS с частных мобильных номеров о якобы блокировке карточек клиентов. В тексте таких сообщений мошенники предлагали связаться по неизвестным номерам с целью получения персональных данных клиентов.

Сообщается, что банк вместе с операторами связи уже заблокировали номера мошенников и передали информацию в киберполицию.

"По предварительным данным, мошенническая рассылка велась злоумышленниками из Запорожья", - рассказывают финансисты.

Они подчеркивают, что все коммуникации банка с клиентами, в том числе через SMS, банк ведет "исключительно со специального номера клиентской поддержки 3700".

 

Украинская правда

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Темы: Приват банки
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