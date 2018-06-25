На Донеччині розтрощили пам’ятник воїну АТО

Правоохоронці в донецькій області шукають вандалів, які розбили пам’ятник Олександру Єрмакову, який загинув в 2015 році в боях під Дебальцевим.

Про це повідомляє поліція області.

Пам’ятник Єрмакову знаходився в міському парку на алеї пам’яті.

24 червня місцевий мешканець повідомив до Добропільського відділення поліції про інцидент.

Наразі поліцейські вживають заходів зі встановлення та затримання осіб, що знищили меморіал.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).