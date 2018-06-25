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В Донецкой области разбили памятник воину АТО

Понедельник, 25 июня 2018, 11:32

Правоохранители в донецкой области ищут вандалов, которые разбили памятник Александру Ермакову, погибшему в 2015 году в боях под Дебальцево.

Об этом сообщает полиция области.

Памятник Ермакову находился в городском парке на аллее памяти.

24 июня местный житель сообщил в Добропольское отделения полиции об инциденте.

Сейчас полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, которые уничтожили мемориал. 

 

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

 

Украинская правда
Темы: АТОДонецкполиция
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