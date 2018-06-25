В Донецкой области разбили памятник воину АТО
Понедельник, 25 июня 2018, 11:32
Правоохранители в донецкой области ищут вандалов, которые разбили памятник Александру Ермакову, погибшему в 2015 году в боях под Дебальцево.
Об этом сообщает полиция области.
Памятник Ермакову находился в городском парке на аллее памяти.
24 июня местный житель сообщил в Добропольское отделения полиции об инциденте.
Сейчас полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, которые уничтожили мемориал.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).
Украинская правда