В Донецкой области разбили памятник воину АТО

Правоохранители в донецкой области ищут вандалов, которые разбили памятник Александру Ермакову, погибшему в 2015 году в боях под Дебальцево.

Об этом сообщает полиция области.

Памятник Ермакову находился в городском парке на аллее памяти.

24 июня местный житель сообщил в Добропольское отделения полиции об инциденте.

Сейчас полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, которые уничтожили мемориал.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).