Кожен п’ятий нардеп проігнорував голосування в червні – КВУ

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Понеділок, 25 червня 2018, 12:26

79 народних депутатів майже не голосували в червні, пропустивши 90% голосувань. Із них 12 – не проголосували жодного разу за місяць.

Такі дані опублікували на сайті КВУ.

Зазначається, що пропустили голосування з невідомих причин Євген Мураєв (позафракційний), Денис Омельянович ("Опозиційний блок"), Дмитро Ярош (позафракційний), Вадим Кривохатько (БПП), Костянтин Жеваго (позафракційний), Тетяна Донець ("Народний фронт") і Наталія Кацер-Бучковська ("Народний фронт").

Також жодного разу в червні не проголосували депутати-втікачі: Євген Бакулін ("Опозиційний блок"), Сергій Клюєв (позафракційний) та Олександр Онищенко (позафракційний).

Не голосували В’ячеслав Константіновський (позафракційний), який заявив про складання депутатських повноважень і Надія Савченко (позафракційна), яку утримують під вартою.

Найнижчі показники голосувань в групі "Відродження" та фракції "Опозиційний блок". Так, 14 депутатів "Відродження" пропустили 90% голосувань Ради в червні. Також майже не голосували 18 депутатів "Опозиційного блоку".

 

Частина депутатів проголосували лише кілька разів за місяць: Михайло Добкін ("Опозиційний блок") та Дмитро Добкін ("Опозиційний блок") проголосували по 1 разу за місяць, Вадим Рабінович ("Опозиційний блок")  – 2 рази, Юлія Льовочкіна ("Опозиційний блок") – 12, Сергій Ківалов ("Опозиційний блок")  та Андрій Білецький (позафракційний)  – по 15, Ярослав Дубневич  (БПП) – 20, Сергій Льовочкін ("Опозиційний блок") – 22, Сергій Тарута (позафракційний)  – 25, Наталія Королевська  ("Опозиційний блок") – 42.

Голова КВУ Олексій Кошель заявив, що у порівнянні з травнем кількість депутатів, які не голосували зросла: із 71 до 79.

Всього в червні відбулося дванадцять пленарних засідань ВР, на яких було проведено 531 голосування.

Українська правда

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Теми: Верховна Рада
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