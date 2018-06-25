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Каждый пятый нардеп проигнорировал голосования в июне – КИУ

Понедельник, 25 июня 2018, 12:26

79 народных депутатов почти не голосовали в июне, пропустив 90% голосований. Из них 12 - не проголосовали ни разу за месяц.

Такие данные опубликовали на сайте КИУ.

Отмечается, что пропустили голосования по неизвестным причинам Евгений Мураев (внефракционный), Денис Омельянович ("Оппозиционный блок"), Дмитрий Ярош (внефракционный), Вадим Кривохатько (БПП), Константин Жеваго (внефракционный), Татьяна Донец ("Народный фронт") и Наталья Кацер-Бучковская ("Народный фронт").

Также ни разу в июне не проголосовали депутаты-беглецы Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Сергей Клюев (внефракционный) и Александр Онищенко (внефракционный).

Не голосовали Вячеслав Константиновский (внефракционный), который заявил о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко (внефракционная), которую удерживают под стражей.

Самые низкие показатели голосований в группе "Возрождения" и фракции "Оппозиционный блок". Так, 14 депутатов "Возрождения" пропустили 90% голосований Рады в июне. Также почти не голосовали 18 депутатов "Оппозиционного блока".

 

Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз за месяц: Михаил Добкин ("Оппозиционный блок") и Дмитрий Добкин ("Оппозиционный блок") проголосовали по 1 разу в месяц, Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок") - 2 раза, Юлия Левочкина ("Оппозиционный блок") - 12, Сергей Кивалов ("Оппозиционный блок") и Андрей Белецкий (внефракционный) - по 15, Ярослав Дубневич (БПП) - 20, Сергей Левочкин ("Оппозиционный блок") - 22, Сергей Тарута (внефракционный) - 25 Наталия Королевская ("Оппозиционный блок") - 42.

Глава КИУ Алексей Кошель заявил, что по сравнению с маем количество депутатов, которые не голосовали возросло с 71 до 79.

Всего в июне состоялось двенадцать пленарных заседаний ВР, на котором было проведено 531 голосование.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада
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