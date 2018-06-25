Боєць, що пройшов російський полон: Відрізали голови, знімали шкіру

Російські найманці жорстоко катували українських полонених, відрізали голови, знімали шкіру та чинили інші важкі злочини.

Про це повідомив екс-боєць батальйону "Донбас" Дмитро Куліш, який пройшов російський полон, на спільній прес-конференції з СБУ та МЗС.

Куліш розповів, як потрапив у полон у серпні 2014 року при виході з міста Іловайськ.

"Не всі повернулися з полону. Є випадки відрізання голів тим людям, які на відео були живі, потім вони були обезголовлені. Є випадки знімання шкіри, і багато ще звірств, які можуть підтвердити ті, хто там були", - розповів колишній полонений.

За словами бійця, одному з його побратимів бойовики вирізали серце.

"У 2014 році нашого бійця батальйону "Донбас" російські найманці прив’язали на трос за вантажний автомобіль, тягали на тросові, потім йому вирізали серце, чому є фото- та відеопідтвердження", - розповів Куліш.

Він додав, що прикладів катувань за ці 4 роки можна наводити багато, і закликав вжити заходів для попередження тортур.

"Людям, які перебувають у катівнях, найважливіше мати підтримку, знати, що їх там не кинуть. Тому прошу вас, наскільки у вас є можливості допомогти у цій проблемі заручників і військовополонених", - підсумував Куліш.

У свою чергу голова СБУ Василь Грицак додав, що задокументовано багато фактів, коли катування відбувалися на територіях РФ під керівництвом ФСБ.

"Багатьох з тих, хто катував наших бійців, нами ідентифіковано. Декого з них ми знаємо за позивними. Я переконаний, що пройде час, і ми зможемо притягнути їх до відповідальності", – сказав Грицак.