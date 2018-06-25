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Боец, прошедший русский плен: Отрезали головы, снимали кожу

Понедельник, 25 июня 2018, 13:07
Боец, прошедший русский плен: Отрезали головы, снимали кожу

Российские наемники жестоко пытали украинских пленных, отрезали головы, снимали кожу и совершали другие тяжкие преступления.

Об этом сообщил экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш, который прошел российский плен, на совместной пресс-конференции с СБУ и МИД.

Кулиш рассказал, как попал в плен в августе 2014 года при выходе из города Иловайск.

"Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов тем людям, которые на видео были живы, потом они были обезглавлены. Есть случаи снятия кожи, и много еще зверств, которые могут подтвердить те, кто там были", - рассказал бывший пленник.

По словам бойца, одному из его собратьев боевики вырезали сердце.

"В 2014 году нашего бойца батальона "Донбасс" российские наемники привязали на трос за грузовой автомобиль, таскали на тросе, потом ему вырезали сердце, чему есть фото- и видеоподтверждение", - рассказал Кулиш.

Он добавил, что примеров пыток за эти 4 года можно приводить много, и призвал принять меры для предупреждения пыток.

"Людям, которые находятся в застенках, важно иметь поддержку, знать, что их там не бросят. Поэтому прошу вас, насколько у вас есть возможности помочь в этой проблеме заложников и военнопленных", - подытожил Кулиш.

В свою очередь председатель СБУ Василий Грицак добавил, что задокументированно много фактов, когда пытки проходили на территориях РФ под руководством ФСБ.

"Многих из тех, кто пытал наших бойцов, мы идентифицировали. Некоторых из них мы знаем по позывным. Я убежден, что пройдет время, и мы сможем привлечь их к ответственности", - сказал Грицак.  

Ирина Балачук, УП

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Темы: РосcияДонбасспленные
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