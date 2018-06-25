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Понад 80% українців не задоволені напрямком, в якому рухається країна

Понеділок, 25 червня 2018, 14:16

Лише 11,2 % українців задоволені напрямком, у якому рухається країна, 83,7% – не задоволені.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Ще 4,9% респондентів не визначилися зі своєю думкою, а 0,2% відмовилися відповісти на запитання.

Разом з тим, 47,3% українців вважають, що Україна має йти інтеграційним напрямком вступу до Європейського Союзу, 11,9% переконані, що має йти напрямком вступу до Митного союзу.

Ще 30,1% українців вважають, що Україні не слід орієнтуватися ні на вступ до ЄС, ні на вступ до Митного союзу, 10,1% – не визначилися зі своєю думкою, а 0,6% – відмовилися відповідати.

На референдумі щодо вступу до НАТО 41,1% серед усіх українців проголосували б "за", проголосували б "проти" – 30,7%.

Не брали б участі у голосуванні – 12,2%, 15,7% респондентів не визначилися зі своєю думкою, а 0,3% відмовилися відповісти на запитання.

Опитування проходило з  7 по 21 червня 2018 року методом особистого інтерв'ю. У ньому взяли участь 2005 респондентів зі 110 населених пунктів усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3%.

Ірина Балачук, УП
Теми: опитуванняЄСНАТО
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