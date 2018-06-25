Более 80% украинцев недовольны направлением, в котором движется страна

1765 просмотров
Понедельник, 25 июня 2018, 14:16

Только 11,2% украинцев довольны направлением, в котором движется страна, 83,7% – не  довольны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Еще 4,9% респондентов не определились со своим мнением, а 0,2% отказались ответить на вопрос.

Вместе с тем, 47,3% украинцев считают, что Украина должна идти интеграционным путем вступления в Европейский Союз, 11,9% убеждены, что должна двигаться в направлении вступления в Таможенный союз.

Еще 30,1% украинцев считают, что Украине не следует ориентироваться ни на вступление в ЕС, ни на вступление в Таможенный союз, 10,1% – не определились со своим мнением, а 0,6% – отказались отвечать.

На референдуме по вступлению в НАТО 41,1% украинцев проголосовали бы "за", а "против" – 30,7%.

Не принимали бы участия в голосовании – 12,2%, 15,7% респондентов не определились со своим мнением, а 0,3% отказались ответить на вопрос.

Опрос проходил с 7 по 21 июня 2018 года методом личного интервью. В нем приняли участие 2005 респондентов из 110 населенных пунктов всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Ирина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: опрос ЕС НАТО
powered by lun.ua
По теме
Что объединяет, и что разъединяет украинцев. Ирина Бекешкина о пост-Майданной Украине 21 июня 2018, 07:00
Безвиз повлиял на отдых украинцев за рубежом, но часть все равно поедет в Крым 19 июня 2018, 15:42
Более половины украинцев не планируют отдыхать 19 июня 2018, 15:20
Все новости
Главные новости
У детей нового главы Донецкой области Куця состояния на миллионы – СМИ
Нападение на ромов во Львове: СБУ увидела российский след
Боец, прошедший русский плен: Отрезали головы, снимали кожу
Нападение на табор ромов: восьми задержанным объявлено подозрение
Все новости
Опыт

Как это – жить с эпилепсией

бренд

6 украинских брендов, которые шьют платья-рубашки

Поиск по сайту
Архив
Весь архів