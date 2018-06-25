Более 80% украинцев недовольны направлением, в котором движется страна

Только 11,2% украинцев довольны направлением, в котором движется страна, 83,7% – не довольны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Еще 4,9% респондентов не определились со своим мнением, а 0,2% отказались ответить на вопрос.

Вместе с тем, 47,3% украинцев считают, что Украина должна идти интеграционным путем вступления в Европейский Союз, 11,9% убеждены, что должна двигаться в направлении вступления в Таможенный союз.

Еще 30,1% украинцев считают, что Украине не следует ориентироваться ни на вступление в ЕС, ни на вступление в Таможенный союз, 10,1% – не определились со своим мнением, а 0,6% – отказались отвечать.

На референдуме по вступлению в НАТО 41,1% украинцев проголосовали бы "за", а "против" – 30,7%.

Не принимали бы участия в голосовании – 12,2%, 15,7% респондентов не определились со своим мнением, а 0,3% отказались ответить на вопрос.

Опрос проходил с 7 по 21 июня 2018 года методом личного интервью. В нем приняли участие 2005 респондентов из 110 населенных пунктов всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.