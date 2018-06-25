Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 80% украинцев недовольны направлением, в котором движется страна

Понедельник, 25 июня 2018, 14:16

Только 11,2% украинцев довольны направлением, в котором движется страна, 83,7% – не  довольны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Еще 4,9% респондентов не определились со своим мнением, а 0,2% отказались ответить на вопрос.

Вместе с тем, 47,3% украинцев считают, что Украина должна идти интеграционным путем вступления в Европейский Союз, 11,9% убеждены, что должна двигаться в направлении вступления в Таможенный союз.

Еще 30,1% украинцев считают, что Украине не следует ориентироваться ни на вступление в ЕС, ни на вступление в Таможенный союз, 10,1% – не определились со своим мнением, а 0,6% – отказались отвечать.

На референдуме по вступлению в НАТО 41,1% украинцев проголосовали бы "за", а "против" – 30,7%.

Не принимали бы участия в голосовании – 12,2%, 15,7% респондентов не определились со своим мнением, а 0,3% отказались ответить на вопрос.

Опрос проходил с 7 по 21 июня 2018 года методом личного интервью. В нем приняли участие 2005 респондентов из 110 населенных пунктов всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Ирина Балачук, УП
Темы: опросЕСНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
опрос
Между украинцами и россиянами пропасть в отношении к диктатору Сталину – опрос
Почти 80% украинцев считают всех россиян ответственными за войну – опрос
После мятежа Пригожин потерял поддержку россиян, а до того мог тягаться с Путиным – СМИ
Последние новости
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: