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У "трубі" на Майдані встановлять 4 ліфти

Понеділок, 25 червня 2018, 14:27

У 2018-2019 роках заплановано реконструювати підземний перехід на Майдані Незалежності та встановити там 4 ліфти для осіб із обмеженими можливостями пересування.

Підписано відповідне розпорядження Київської міської держадміністрації, повідомив порталу Києва заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

За цей час КК "Київавтодор" як замовник робіт має отримати вихідні дані для проектування, визначити генеральну проектну та підрядну організації для виконання робіт, отримати та затвердити експертизу, а також проконтролювати виконання робіт.

Усього на реконструкцію переходу на Майдані Незалежності та встановлення чотирьох ліфтів заплановано 20 мільйонів гривень. Кошти надходитимуть із Програми соціального і економічного розвитку Києва на 2018-2020 роки.

Станом на початок року на роботи було витрачено 80,9 тисяч гривень.

"Ми маємо дбати про людей, які обмежені у можливості пересування. Усім без винятку має бути комфортно у місті, і завдання влади – створити для цього умови", – сказав Давтян.

Зазначимо, що з платформи станції метро "Майдан Незалежності" до переходу потрібно підніматися ескалатором, а з переходу нагору поки що ведуть лише сходи.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київметро
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