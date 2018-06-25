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В "трубе" на Майдане установят 4 лифта

Понедельник, 25 июня 2018, 14:27

В 2018-2019 годах запланировано реконструировать подземный переход на Майдане Независимости и установить там 4 лифта для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Подписано соответствующее распоряжение Киевской городской госадминистрации, сообщил порталу Киева заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

За это время КК "Киевавтодор" как заказчик работ должен получить исходные данные для проектирования, определить генеральную проектную и подрядную организации для выполнения работ, получить и утвердить экспертизу, а также проконтролировать выполнение работ.

Всего на реконструкцию перехода на Майдане Независимости и установки четырех лифтов запланировано 20 миллионов гривен. Средства будут поступать от Программы социального и экономического развития Киева на 2018-2020 годы.

По состоянию на начало года на работы было потрачено 80,9 тысяч гривен.

"Мы должны заботиться о людях, которые ограничены в возможности передвижения. Всем без исключения должно быть комфортно в городе, и задача властей – создать для этого условия", – сказал Давтян.

Отметим, что с платформы станции метро "Майдан Независимости" до перехода нужно подниматься на эскалаторе, а из перехода вверх пока ведет только лестница.

Темы: Киевметро
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