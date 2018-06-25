Мер Білгород-Дністровського скасувала сесію і свою відставку

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Понеділок, 25 червня 2018, 15:01

Керівник Білгород-Дністровського Алла Гінак скасувала позачергову сесію міськради, на якій депутати мали розглянути її заяву про відставку.

Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному сайті Білгород-Дністровської міськради.

Засідання планувалося на 12:00 понеділка, 25 червня, – і поліція збиралася посилено охороняти порядок.

Натомість у сесійній залі відбулася робоча зустріч голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова з Аллою Гінак, депутатським корпусом та громадськістю.

У кінці травня депутати Білгород-Дністровської міськради вчетверте зірвали сесію, мер звернулася до керівництва країни з приводу своєї ситуації, повідомляє сайт "Трасса Е-95".

У середині червня Гінак заявила, що робота виконавчої влади Білгород-Дністровська паралізована в умовах ігнорування депутатами міськради продовження вже відкритої сесії.

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Теми: Одеська область місцева влада
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