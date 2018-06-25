Мэр Белгорода-Днестровского отменила сессию и свою отставку
Руководитель Белгород-Днестровского Алла Гинак отменила внеочередную сессию горсовета, на которой депутаты должны были рассмотреть ее заявление об отставке.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Белгород-Днестровского горсовета.
Заседание планировалась на 12:00 понедельника, 25 июня, – и полиция собиралась усиленно охранять порядок.
Но вместо того в сессионном зале состоялась рабочая встреча главы Одесской облгосадминистрации Максима Степанова с Аллой Гинак, депутатским корпусом и общественностью.
В конце мая депутаты Белгород-Днестровского горсовета в четвертый раз сорвали сессию, мэр обратилась к руководству страны по поводу сложившейся ситуации, сообщает сайт "Трасса Е-95".
В середине июня Гинак заявила, что работа исполнительной власти Белгород-Днестровска парализована в условиях игнорирования депутатами горсовета продолжения уже открытой сессии.
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