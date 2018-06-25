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Мэр Белгорода-Днестровского отменила сессию и свою отставку

Понедельник, 25 июня 2018, 15:01

Руководитель Белгород-Днестровского Алла Гинак отменила внеочередную сессию горсовета, на которой депутаты должны были рассмотреть ее заявление об отставке.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Белгород-Днестровского горсовета.

Заседание планировалась на 12:00 понедельника, 25 июня, – и полиция собиралась усиленно охранять порядок.

Но вместо того в сессионном зале состоялась рабочая встреча главы Одесской облгосадминистрации Максима Степанова с Аллой Гинак, депутатским корпусом и общественностью.

В конце мая депутаты Белгород-Днестровского горсовета в четвертый раз сорвали сессию, мэр обратилась к руководству страны по поводу сложившейся ситуации, сообщает сайт "Трасса Е-95".

В середине июня Гинак заявила, что работа исполнительной власти Белгород-Днестровска парализована в условиях игнорирования депутатами горсовета продолжения уже открытой сессии.

Темы: Одесская областьместная власть
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