Українці не мають явного фаворита серед кандидатів у президенти

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Понеділок, 25 червня 2018, 15:11

Більше чверті українців не знають, за кого б проголосували на виборах президента, а кандидати, за яких виборці готові віддати голос, набирають від 7-8 до 22%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Якби вибори президента відбувалися в середині червня 2018 року і в них не брали участі Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський, то в першому турі більше голосів, ніж інші кандидати (серед кандидатів у списку, переданих респонденту), отримала б Юлія Тимошенко (22,8% серед тих, хто збирається голосувати і визначився).

Другу сходинку скоріше за все "ділять" Анатолій Гриценко (16%) та Олег Ляшко (13,2%),  а третю Юрій Бойко (10,6%), Петро Порошенко (10,5%) та Вадим Рабінович (8,4%).

Якби Вакарчук і Зеленський брали участь у виборах, то в першому турі більше голосів, ніж інші кандидати отримала б Тимошенко (19,5% серед тих, хто збирається голосувати і визначився).

Другу сходинку посіли б Анатолій Гриценко (12,6%), Олег Ляшко (10,7%) та Юрій Бойко (10,2%), а третю – Петро Порошенко (8,5%), Володимир Зеленський (8,3%), Вадим Рабінович (7,5%) і Святослав Вакарчук (7,4%). 

 

При цьому приблизно 28% українців ще не визначилися, за кого голосувати.

Близько 10% заявили, що не брали б участі у голосуванні, а більше 8% викреслили б усіх кандидатів, зіпсували б бюлетень.

Опитування проходило з  7 по 21 червня 2018 року методом особистого інтерв'ю. У ньому взяли участь 2005 респондентів зі 110 населених пунктів усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3%.

Ірина Балачук, УП

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Теми: опитування вибори президент
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