Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці не мають явного фаворита серед кандидатів у президенти

Понеділок, 25 червня 2018, 15:11
Українці не мають явного фаворита серед кандидатів у президенти

Більше чверті українців не знають, за кого б проголосували на виборах президента, а кандидати, за яких виборці готові віддати голос, набирають від 7-8 до 22%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Якби вибори президента відбувалися в середині червня 2018 року і в них не брали участі Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський, то в першому турі більше голосів, ніж інші кандидати (серед кандидатів у списку, переданих респонденту), отримала б Юлія Тимошенко (22,8% серед тих, хто збирається голосувати і визначився).

Другу сходинку скоріше за все "ділять" Анатолій Гриценко (16%) та Олег Ляшко (13,2%),  а третю Юрій Бойко (10,6%), Петро Порошенко (10,5%) та Вадим Рабінович (8,4%).

Якби Вакарчук і Зеленський брали участь у виборах, то в першому турі більше голосів, ніж інші кандидати отримала б Тимошенко (19,5% серед тих, хто збирається голосувати і визначився).

Другу сходинку посіли б Анатолій Гриценко (12,6%), Олег Ляшко (10,7%) та Юрій Бойко (10,2%), а третю – Петро Порошенко (8,5%), Володимир Зеленський (8,3%), Вадим Рабінович (7,5%) і Святослав Вакарчук (7,4%). 

 

При цьому приблизно 28% українців ще не визначилися, за кого голосувати.

Близько 10% заявили, що не брали б участі у голосуванні, а більше 8% викреслили б усіх кандидатів, зіпсували б бюлетень.

Опитування проходило з  7 по 21 червня 2018 року методом особистого інтерв'ю. У ньому взяли участь 2005 респондентів зі 110 населених пунктів усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3%.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: опитуваннясоціологіяпрезидентвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
опитування
Майже половина американців хоче молодшого президента, ніж Байден та Трамп
Українці на 80% довіряють Зеленському і на 95% – ЗСУ
Майже третина росіян підтримують дії Пригожина – опитування
Останні новини
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Усі новини...
Реклама: