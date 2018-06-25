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У украинцев нет явного фаворита среди кандидатов в президенты

Понедельник, 25 июня 2018, 15:11
У украинцев нет явного фаворита среди кандидатов в президенты

Более четверти украинцев не знают, за кого бы проголосовали на выборах президента, а кандидаты, за которых избиратели готовы отдать голос, набирают от 7-8 до 22%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Если бы выборы президента проходили в середине июня 2018 года и в них не участвовали Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский, то в первом туре больше голосов, чем другие кандидаты (среди кандидатов в списке, переданных респонденту), получила бы Юлия Тимошенко (22,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился).

Второе место скорее всего "делят" Анатолий Гриценко (16%) и Олег Ляшко (13,2%), а третье – Юрий Бойко (10,6%), Петр Порошенко (10,5%) и Вадим Рабинович (8,4 %).

Если бы Вакарчук и Зеленский участвовали в выборах, то в первом туре больше голосов, чем другие кандидаты получила бы Тимошенко (19,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился).

Второе место заняли бы Анатолий Гриценко (12,6%), Олег Ляшко (10,7%) и Юрий Бойко (10,2%), а третье – Петр Порошенко (8,5%), Владимир Зеленский (8,3%), Вадим Рабинович (7,5%) и Святослав Вакарчук (7,4%).  

 

При этом примерно 28% украинцев еще не определились, за кого голосовать.

Около 10% заявили, что не принимали бы участия в голосовании, а более 8% вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень.

Опрос проходил с 7 по 21 июня 2018 года методом личного интервью. В нем приняли участие 2005 респондентов из 110 населенных пунктов всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Ирина Балачук, УП

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Темы: опроссоциологияпрезидентвиборы
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