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Опитування показало лідерів на виборах Ради - партії Тимошенко і Гриценка

Понеділок, 25 червня 2018, 15:19
Опитування показало лідерів на виборах Ради - партії Тимошенко і Гриценка

Серед українців, які визначилися зі своїми політичними уподобаннями, 21,6% готові проголосувати на виборах Верховної Ради за партію "Батьківщина" Юлії Тимошенко, 15,9% - за "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з дослідженням, саме такий відсоток голосів політичні сили отримали б, якби парламентські вибори відбулися в середині червня 2018 року і в них не брали участь партії Святослава Вакарчука і Володимира Зеленського.

Далі йдуть:

- "Опозиційний блок" - 11,4%;

- Радикальна партія - 11,1%;

- "За життя" - 10,5%;

- "Блок Петра Порошенка" - 7,9%;

- "Свобода" - 4,6%;

- "Самопоміч" - 4,6%.

Водночас, зазначають автори опитування, якби парламентські вибори відбулися за участі політичних сил Вакарчука і Зеленського, відсотки розподілилися б дещо інакше: "Батьківщина" отримала б 19,5% голосів, "Громадянська позиція" - 14,4%, "Опозиційний блок" - 10,5%, "За життя" - 10,3%, Радикальна партія - 9,7%, БПП - 7,3%, "Блок С. Вакарчука" - 6,2%, "Слуга народу" Зеленського - 5,2%, "Свобода" - 3,8%, "Самопоміч" - 3,5%.

Однак, зазначається в дослідженні, якщо брати голоси усіх опитаних, а не лише тих, хто визначився, то результати без Вакарчука і Зеленського виглядають так:

- 11,5% проголосували б за "Батьківщину";

- 8,4% – за "Громадянську позицію";

- 6% – за "Опозиційний блок";

- 5,9% – за Радикальну партію;

- 5,6% – за партію "За життя";

- 4,2% – за "Блок Петра Порошенка";

- 2,5% – за "Свободу";

- 2,4% – за "Самопоміч";

- 1% – за Аграрну партію;

- за інші партії – загалом 5,5%;

- 6,6% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень;

- 10,6% – вирішили не брати участь у голосуванні;

- 28,8% – не визначилися, за кого голосувати;

- 1,2% – відмовилися відповідати на запитання.

За участі Вакарчука і Зеленського голоси розділилися таким чином:

- 10,2% проголосували б за "Батьківщину";

- 7,5% – за "Громадянську позицію";

- 5,5% – за "Опозиційний блок";

- 5,4% – за партію "За життя";

- 5,1% – за Радикальну партію;

- 3,8% – за партію "Блок Петра Порошенка";

- 3,3% – за партію "Блок Святослава Вакарчука";

- 2,7% – за партію "Слуга народу" Зеленського;

- 2% – за "Свободу";

- 1,9% – за "Самопоміч";

- 1% – за Аграрну партію;

- за інші партії – загалом 4%;

- 6,2% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень;

- 9,9% – вирішили не брати участь у голосуванні;

- 29,3% – не визначилися, за кого голосувати;

- 2,1% – відмовилися відповідати на запитання.

Опитування проводилося з 7 по 21 червня серед 2005 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Українська правда
Теми: вибориВерховна РадаТимошенкоГриценкоБатьківщина
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