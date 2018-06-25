Опрос показал лидеров на выборах Рады – партии Тимошенко и Гриценко

Среди украинцев, определившихся со своими политическими предпочтениями, 21,6% готовы проголосовать на выборах Верховной Рады за партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко, 15,9% - за "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Согласно исследованию, именно такой процент голосов политические силы получили бы, если бы парламентские выборы состоялись в середине июня 2018 года и в них не участвовали партии Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского.

Далее следуют:

- "Оппозиционный блок" - 11,4%;

- Радикальная партия - 11,1%;

- "За жизнь" - 10,5%;

- "Блок Петра Порошенко" - 7,9%;

- "Свобода" - 4,6%;

- "Самопомич" - 4,6%.

В то же время, отмечают авторы опроса, если бы парламентские выборы состоялись при участии политических сил Вакарчука и Зеленского, проценты распределились бы несколько иначе: "Батькивщина" получила бы 19,5% голосов, "Гражданская позиция" - 14,4%, "Оппозиционный блок" - 10,5%, "За жизнь" - 10,3%, Радикальная партия - 9,7%, БПП - 7,3%, "Блок Вакарчука" - 6,2%, "Слуга народа" Зеленского - 5, 2%, "Свобода" - 3,8%, "Самопомич" - 3,5%.

Однако, отмечается в исследовании, если брать голоса всех опрошенных, а не только тех, кто определился, то результаты без Вакарчука и Зеленского выглядят так:

- 11,5% проголосовали бы за "Батькивщину";

- 8,4% - за "Гражданскую позицию";

- 6% - за "Оппозиционный блок";

- 5,9% - за Радикальную партию;

- 5,6% - за партию "За жизнь";

- 4,2% - за БПП;

- 2,5% - за "Свободу";

- 2,4% - за "Самопомич";

- 1% - за Аграрную партию;

- за другие партии - всего 5,5%;

- 6,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень;

- 10,6% - решили не участвовать в голосовании;

- 28,8% - не определились, за кого голосовать;

- 1,2% - отказались отвечать на вопросы.

При участии Вакарчука и Зеленского голоса разделились следующим образом:

- 10,2% проголосовали бы за "Батькивщину";

- 7,5% - за "Гражданскую позицию";

- 5,5% - за "Оппозиционный блок";

- 5,4% - за партию "За жизнь";

- 5,1% - за Радикальную партию;

- 3,8% - за БПП;

- 3,3% - за "Блок Святослава Вакарчука";

- 2,7% - за "Слугу народа" Зеленского;

- 2% - за "Свободу";

- 1,9% - за "Самопомич";

- 1% - за Аграрную партию;

- за другие партии - всего 4%;

- 6,2% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень;

- 9,9% - решили не участвовать в голосовании;

- 29,3% - не определились, за кого голосовать;

- 2,1% - отказались отвечать на вопросы.

Опрос проводился с 7 по 21 июня среди 2005 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме оккупированного Крыма).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.