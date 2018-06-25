У центрі Києва викрали сина фінансового аташе Посольства Лівії

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Понеділок, 25 червня 2018, 16:30

Київські поліцейські розшукують зловмисників, які насильно посадили чоловіка у автомобіль на вулиці Тургенівській, введено план "Перехоплення".

Про це "Українській правді" повідомила речник поліції Києва Оксана Блищик.

"Близько 12:00 у чергову частину Шевченківського управління поліції почали надходити повідомлення від свідків про те, що на вулиці Тургенівській двоє невідомих насильно посадили невстановленого чоловіка у автомобіль темного кольору та поїхали з місця події", - сказала Блищик.

На місце події прибули патрульні та слідчо-оперативна група. Вони поспілкувалися зі свідками.

"У столиці ввели план "перехоплення": розшукується автомобіль "Фольксваген Гольф" темно-синього кольору", - сказала Блищик.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення зловмисників і їх місця перебування.  

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, викрали сина фінансового аташе Посольства Республіки Лівія.

Ірина Балачук, УП

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Теми: Київ поліція кримінал
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