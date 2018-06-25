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В центре Киева похитили сына финансового атташе Посольства Ливии

Понедельник, 25 июня 2018, 16:30
В центре Киева похитили сына финансового атташе Посольства Ливии

Киевские полицейские разыскивают злоумышленников, которые насильно посадили мужчину в автомобиль на улице Тургеневской, введен план "Перехват".

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

"Около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей о том, что на улице Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия", - сказала Блищик.

На место прибыли патрульные и следственно-оперативная группа. Они пообщались со свидетелями.

"В столице ввели план "Перехват": разыскивается автомобиль "Фольксваген Гольф" темно-синего цвета", - сказала Блищик.

Начато уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления злоумышленников и их местонахождения. 

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, похитили сына финансового атташе Посольства Республики Ливия.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Киевполициякриминал
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